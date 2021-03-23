 

Масштабное благоустройство развернется на юге Москвы

23.03.2021, 12:20, Разное
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Москва — современный город, развитие которого невозможно без масштабных программ благоустройства. Создание комфортной и благоприятной городской среды один из важнейших приоритетов столичных властей.

Сегодня в Москве строятся обновленные и широкие тротуары, грамотно организованные парковки, а также продуманная инфраструктура для маломобильных граждан. Все это стало возможным благодаря масштабной программе “Мой район”. Ее цель – создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города. Она обеспечивает каждый район удобным транспортом, современными поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Все проекты учитывают потребности и пожелания жителей.

На юге Москвы в этом году по программе “Мой район” развернется масштабное благоустройство. Здесь уберут под землю воздушные кабельные линии, проведут работы по устройству системы водостока, заменят бордюрный камень и асфальт на тротуарах и проезжей части, установят новые опоры освещения, скамейки и урны. Вдоль улиц появятся зоны для прогулок и отдыха, парковочные места и новые деревья. Кроме того, будут отремонтированы фасады домов, выходящих на вылетную магистраль.

На дублере Липецкой улицы откроют круглогодичный рынок. Для него сделают некапитальный, но отапливаемый и вентилируемый павильон. Рынок будет открыт с 09:00 до 20:00 мск шесть дней в неделю, кроме понедельника. Здесь можно будет приобрести фермерские продукты из разных регионов.

В программу также вошло около 60 дворов ЮАО. В них отремонтируют дороги и тротуары, восстановят газоны, установят новые скамейки и урны, приведут в порядок лестницы и ограждения. Где необходимо, обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, площадки для выгула собак. Также здесь высадят деревья, кустарники и цветы.

Благоустроят и территории учреждений образования юга Москвы. Рядом с ними отремонтируют асфальт и бордюры, обновят спортивные площадки и веранды, обустроят контейнерные площадки и сделают новые ограждения. Возле некоторых школ появятся велопарковки, новые клумбы и цветники.



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