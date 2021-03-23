Несправедливо? Отнюдь – Личное мнение

Что интересно, пока молодые и красивые девчонки жёстко конкурируют за офисного придурка в розовых носочках и живущего с мамой, готовы за него вырвать весь пергидроль у лучшей подружки, в Кремниевой долине на 8 парней приходится одна фертильная девочка.

И выглядит она, знаете ли, далеко не как вы. Вот так примерно:



Фото: Соцсети

Справедливо? Нет.

Но сегодня я не стану вас убеждать бросать всё, получать визу и лететь в Калифорнию. Хочу поговорить о причинах того, почему так всё несправедливо.

На самом ведь деле, всё вполне логично и справедливо.

Вот та страшная девочка в Купертино пошла учиться в Стэнфорд на математика. А куда пошли вы — на бухгалтера?

Страшная девочка-программистка своей умной головкой поняла, каким будет будущее, и оказалась в Кремниевой долине, где концентрация молодых миллионеров просто зашкаливает.

И им некого, простите, замуж взять хоть разок. Сидят, дрочат в компьютер.

А ты — бухгалтер, который сидит в сраном офисе, наивно полагая, что это — хоть какой-то кусок хлеба.

Жизнь меняется. Твоя якобы стабильная бухгалтерия очень скоро просто перестанет существовать. И ты, окажешься без работы на улице. И без жениха — на него ведь ты надеялась, когда шла в бухгалтеры?

Когда я пишу эту очевидную правду, бухгалтера на меня обижаются.

Ну, правильно — скажешь правду, потеряешь дружбу. Правду слышать куры не любят.

Компания МАКО уже показала, что бухгалтер — не просто заменяемый работник, очень даже легко и недорого заменяемый.

Напомню, что нулевая отчётность в МАКО стоит 1’000 рублей в месяц, а средний чек на ведение бухгалтерии «под ключ» — всего лишь 2-3 тысячи в месяц.

История с Промышленной революцией и Кремниевой долиной снова повторяется на глазах: когда-то рабочие бастовали, что их хотят заменить станками (потому что станки дешевле и лучше). Кто был умнее, первым научился работать на этих самых станках и жил себе припеваючи. А дураки до конца жизни жаловались на прогресс, который лишил их счастья. Ну, и с программистами так же было, а сейчас у них — миллионы.

С бухгалтерами будет точно так же — они окажутся не у дел.

Самое обидное для бухгалтеров то, что они считали себя жрецами-носителями великого тайного знания, неподвластного их жалким рабам. Трёхъярусные масоны в люрексе, да. Великие магистры тайного ордена Лажи.

Опыт же Владимира Зинина, основателя первого в России бухгалтерского конвейера МАКО, показал, что можно просто взять людей, готовых думать головой, а не жопой. Чётко распределить между ними обязанности. Помочь при необходимости с обучением. И надо же, оказывается, так легко вовремя платить все налоги, сдавать квартальные отчёты, получать льготы для компании и решать сотни вопросов, которые раньше казались ну вот прям нерешаемыми!

Бухгалтерия стала той сферой, где клиенту нужен рабочий или, если хотите, вообще станок.

Чтобы рабочий загрузил туда данные, получил нужный результат и при этом не потратил часть прибыли за якобы сложнейшие задачи. Как в «Макдоналдсе» — вы справедливо ждёте чизбургер, а Жрицу бургеров, которая лопается от чувства собственной важности, потому что смогла прожарить котлету.

Результат такого подхода настолько эффективный, что пока другие компании жалуются на кризис, вирус, понос и золотуху, МАКО с 30 сотрудниками успешно обслуживает уже более 700 компаний, из которых около 200 подключились за последние три месяца.

А почему нет? В кризис возможность сэкономить от 500’000 рублей в год на увольнении штатного бухгалтера привлекает многих. И не только типичных клиентов МАКО: магазинчиков, салонов красоты, небольших автосервисов и моек, ИПшек с тремя калеками, но и крупный бизнес, который в новых условиях тоже ищет способы сократить расходы.

А с МАКО реально сэкономить и на ведении бухгалтерии, и на расчётах вообще.

Нет, конечно, если вам нужен собственный бухгалтер, которой за вас в огонь и воду и, если что, лично сожрёт документы, а печатью закусит — тогда вопросов нет. Тогда есть смысл искать и лепить человека «под себя». Хотя всё-таки даже в этом случае выгоднее обратиться в МАКО, потому что поедание документов — зрелище забавное, но ситуацию не спасет, а вот страхование рисков клиента спасает — все штрафы, если вдруг когда-нибудь такое случится по вине сотрудников компании, будут 100% оплачены МАКО.

Ответственность застрахована на 5 миллионов рублей — какая ещё компания может такое предложить?

Кроме того, даже если вы найдете бухгалтера, преданного, как пудель, и умного, как Эйнштейн, он чисто физически не справится с разноплановыми задачами в одиночку. Благодаря конвейерной системе, в «МАКО» решаются все вопросы малого бизнеса на качественно ином уровне, характерном скорее для больших корпораций.

Получить льготы? Легко. Забрать несправедливо удержанные штрафы оттуда, откуда их ещё не забирала рука человека — то есть, из налоговой? Пожалуйста. Заблокировали банковский счёт? Решаемо! Неважно, какова ваша специализация или масштаб деятельности — для каждого клиента найдётся решение. И да, услуги МАКО в среднем обходятся на полмиллиона рублей в год дешевле, чем содержание штатного бухгалтера. Или оплата услуг любого рода аутсорсера.

Ещё раз: бухгалтерия — это не так страшно и сложно, как хотят показать ее сотрудники. Когда вы обратитесь в МАКО (в Москве или в Санкт-Петербурге), то поймёте, что есть возможность решать любые бухгалтерские вопросы за очень приемлемые деньги — натурально за 2-3 тысячи в месяц. Заниматься бизнесом с прикрытой хотя бы в этой области задницей. Да еще и 500 тысяч рублей в год экономить.

А те, кто не просёк сейчас ситуацию, пойдут на мороз.

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