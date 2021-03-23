Ученые назвали сексуально привлекательную черту характера у человека

Ученые определили, какая черта характера у мужчин и женщин является сексуально привлекательной. Оказалось, что уверенность в себе, чувство юмора и честность значительно уступают отсутствию стремления к получению личной выгоды — бескорыстию.

Сотрудник американского Университета Гвельфа Пэт Барклай провел исследование, в котором он изучал, как люди относятся к бескорыстному человеку и тому, кто таких качеств не демонстрирует. Для этого он провел опрос у 800 респондентов.

Эксперт интересовался у них, готовы ли они оказать помощь пожилым людям, стать донором крови или пожертвовать деньги на благотворительность. Оказалось, что их бескорыстие способствовало успешным отношениям и половым связям. Кроме того, на это не оказывали особого влияния возраст или характер человека.

Источник: ufacitynews.ru