 

Ученые назвали сексуально привлекательную черту характера у человека

23.03.2021, 12:06, Разное
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Ученые определили, какая черта характера у мужчин и женщин является сексуально привлекательной. Оказалось, что уверенность в себе, чувство юмора и честность значительно уступают отсутствию стремления к получению личной выгоды — бескорыстию.
Сотрудник американского Университета Гвельфа Пэт Барклай провел исследование, в котором он изучал, как люди относятся к бескорыстному человеку и тому, кто таких качеств не демонстрирует. Для этого он провел опрос у 800 респондентов.

Эксперт интересовался у них, готовы ли они оказать помощь пожилым людям, стать донором крови или пожертвовать деньги на благотворительность. Оказалось, что их бескорыстие способствовало успешным отношениям и половым связям. Кроме того, на это не оказывали особого влияния возраст или характер человека.

Источник: ufacitynews.ru



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