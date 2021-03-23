Время завтрака оказывает влияние на риск сахарного диабета



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В новом исследовании ученые из Северо-Западного университета хотели узнать, как при помощи режима питания можно снизить риск развития сахарного диабета. В частности, их интересовало, насколько полезным в этом контексте может быть интервальное голодание.

Интервальное голодание объединяет различные практики, при котором люди воздерживаются от еды в течение 12-18 часов в сутки. Научные данные говорят о том, что оно может быть полезным при ожирении, диабете и гипертонии. При интервальном голодании люди обычно не завтракают рано, чаще они начинают есть около полудня.

Чем может помочь интервальное голодание

Ежедневное воздержание от еды в течение 16–18 часов может помочь в профилактике и лечении нескольких патологий. По словам ученых, чередование голодания и сытости улучшает клеточное здоровье, вызывая переключение метаболизма – клетки расходуют свои запасы «топлива» и преобразуют жир в энергию.

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Ученые проанализировали данные о 10575 взрослых людях, которые ответили на множество вопросов о своем рационе и пищевых привычках. Авторы исследования выделили три группы участников, в зависимости от интервала, с которым те в течение дня принимают пищу (этот промежуток времени мог составлять менее 10 часов, 10-13 часов, более 13 часов). Далее ученые разделили каждую группу на две части, исходя из того, в какое время люди завтракают – до 8:30 утра или после. Авторы исследования оценили показатели уровня сахара в крови и резистентности тканей к инсулину отдельно для участников каждой группы.

Инсулин – гормон, который позволяет глюкозе проникать в клетки человека. Если развивается резистентность (устойчивость) тканей к инсулину, то в прежних количествах этот гормон уже не может обеспечить транспорт глюкозы. В результате этого уровень глюкозы (сахара) и инсулина в крови увеличиваются. Инсулинорезистентность – фактор риска развития сахарного диабета 2 типа.

Резистентность тканей к инсулину может развиваться на фоне ожирения, сидячего образа жизни, при метаболическом синдроме и не только.

Оказалось, что уровень сахара к крови не зависит от того, в какие интервалы люди принимали пищу в течение суток. Наибольшее влияние и на уровень сахара в крови, и на инсулинорезистентность оказывало время завтрака. Оба показателя были более здоровыми у людей, которые завтракали до 8:30 утра.

«Время завтрака – вот, что важно. Наша способность перерабатывать пищу лучше, если мы едим утром», – сказала Кристен Кнутсон (Kristen Knutson), профессор Северо-Западного университета, соавтор исследования.

Ученые обнаружили несколько недостатков у интервального голодания

В ходе нового исследования также выяснилось, что популярный способ похудения не намного эффективнее по сравнению с обычным трехразовым питанием.

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В этом исследовании ученые не фокусировались на том, что именно едят участники. Интервальная диета обычно не включает рекомендации по составу рациона. Но ученые отмечают, что чем более здоровую пищу выбирают люди, тем лучше для здоровья. В дальнейшем они хотят проверить, станет ли лучше уровень сахара в крови и увеличится ли чувствительность тканей к инсулину у людей, если сдвинуть «временное окно» интервальной диеты на более ранее время. Они предполагают, что это может быть питание с 8 часов утра до 4 часов дня.

«Определенно, более раннее интервальное голодание может быть полезнее позднего, и следующим шагом мы исследуем, будет ли полезный эффект у такого изменения», – сообщила Кнутсон.

С ней согласна и Криста Варади (Krista Varady), специалист по питанию из Иллинойсского университета: «Известны полезные эффекты интервальной диеты на вес, риск диабета и других болезней. Возможно, будет даже лучше, если окна станут более ранними», – сказала исследователь. Варади добавила, что для определения лучших периодов в течение дня для интервального голодания требуется больше исследований.