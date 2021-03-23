 

Глава Госдепа не исключил обсуждение «Северного потока – 2» с Маасом

23.03.2021, 11:55, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом может затронуть тему строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Я очень жду встречи с моим германским коллегой. У нас ранее был ряд переговоров, и у нас есть много что обсудить друг с другом лицом к лицу, или, точнее, маска к маске, как это происходит сегодня. Я полагаю, что также (обсудим) «Северный поток – 2», – сказал Блинкен перед началом встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, президент США Джо Байден ранее четко дал понять, что «Северный поток – 2» – «плохая идея, он плох и для Европы, и для Соединенных Штатов». «В конце концов, он противоречит целям обеспечения энергетической безопасности самого Евросоюза. Он потенциально может подорвать интересы Украины», – добавил госсекретарь США, передает РИА «Новости».

США на прошлой неделе вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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