 

США заявили о желании оживить партнерство с союзниками по НАТО

23.03.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон намерен возобновить и оживить партнерство в рамках Североатлантического альянса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Я приехал сюда, чтоб от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам. США хотят возобновить партнерство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше», – сказал он, передает ТАСС.

Блинкен также заявил, что любой вывод войск из Афганистана будет согласован с союзниками по НАТО. «Я здесь, чтобы рассказать о наших мыслях, но больше, чтобы слушать и консультироваться. Когда наступит правильное время, мы уйдем вместе. Мы едины с союзниками по НАТО», – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября.

Дискуссия о проблеме вывода войск из Афганистана – одна из главных тем встречи глав МИД 30 стран НАТО, которая проходит 23-24 марта в Брюсселе. Министрам предстоит обсудить вопрос о целесообразности вывода войск НАТО из этой страны после почти 20 лет боевых действий. Согласно мирным договоренностям США с движением «Талибан» (запрещено в России), Соединенные Штаты и НАТО должны вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года. Однако военная ситуация там остается крайне напряженной, значительная часть группировок талибов не скрывает активной подготовки к наступательным операциям против правительственных сил весной 2021 года.

В этих условиях оба возможных решения для государств НАТО могут иметь плачевные последствия. Выводя войска из страны, они не только ослабят власти в Кабуле, но и деморализуют правительственные силы, дав мощный сигнал к действию «Талибану», а также более радикальным террористическим группировкам, главари которых никогда не поддерживали соглашение с США. Оставшись в Афганистане, ограниченные силы НАТО не позволят переломить ситуацию, и этот шаг будет широко использован в пропаганде антиправительственных сил, которые станут утверждать, что соглашениям с США и НАТО доверять нельзя. Это также может значительно усилить позиции непримиримых исламистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Власти США собрались засудить Google

05.03 / Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре – блогер Шнайдер

20.11 / Врио губернатора Белгородской области Гладкова представили правительству региона

05.03 / “Это его прошлое”. Жена главы миграционный службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, прокомментировала отношения с его экс-супругой

07.09 / Посол в Британии заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с Навальным

20.02 / Google уволил сотрудницу команды по этике ИИ после расследования об утечках

02.09 / “Кризисное состояние удалось пережить”. Тимошенко рассказала о самочувствии после инфицирования COVID-19

25.01 / Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID

12.07 / Янукович отметил 70-летие с Медведевым в казино в Сочи – источник

15.11 / Экс-президент МИнБанка умер от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска