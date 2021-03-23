Принц Уильям приступит к выполнению новых почетных обязанностей, пожалованных ему Елизаветой II

38-летний внук королевы Великобритании совсем скоро предстанет на публике в новой важной роли Верховного комиссара Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии. Эту должность Елизавета II пожаловала принцу Уильяму еще в январе прошлого года, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от выполнения обязанностей “старших” членов королевской семьи. Однако воплотиться планам в жизнь помешала пандемия коронавируса — все публичные мероприятия были отменены, в том числе очередная встреча Ассамблеи, которая до 2020-го проводилась ежегодно. Подобное назначение является особо почетным — им королева отмечает за заслуги перед обществом. Эти регалии даются только на год, но из-за коронавирусных ограничений королева не стала в 2021-м выбирать нового претендента.

В том году съезд Ассамблеи был назначен на период с 16 по 22 мая, в какие числа он пройдет этой весной, пока не сообщается. Известно, что в этой должности герцог Кембриджский будет выступать официальным лицом Ее Величества на ежегодной встрече Ассамблеи, работать над поддержанием отношений между государством и церковью. На время съезда Ассамблеи ему положено проживать во дворце Холирудхаус, а также на эти несколько дней он получит в распоряжение почетный караул и символические ключи от города Эдинбурга.

Королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж

Роль лорда Верховного комиссара была установлена в Акте о союзе между Англией и Шотландией в 1707 году. Королева Елизавета II пообещала продолжить его во время первого заседания Тайного Совета своего правления в 1952 году. До Уильяма в должности лорда Верховного комиссара успели побывать принцесса Анна и принц Чарльз. До 2020 года эту роль исполнял герцог Квинсберри Ричард Скотт.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон после годичного карантина снова приступили к выполнению королевских обязанностей офлайн. 11 марта Кейт и Уильям приехали с коротким визитом в лондонскую среднеобразовательную школу. Тогда, напомним, принц Уильям впервые прокомментировал скандальное заявление жены своего брата, принца Гарри, что во дворце обсуждали цвет кожи их сына Арчи. 15 марта Кейт без сопровождения мужа и охраны почтила память погибшей британки Сары Эверард, возложив цветы к ее мемориалу. 17 марта герцог и герцогиня Кембриджские поздравили всех ирландцев с Днем святого Патрика, записав короткое забавное видео, а уже на следующий день они вместе посетили станцию скорой медицинской помощи в Лондоне.