Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»

Ростех намерен представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) летом 2021 года в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет.

«Хотим максимально ярко представить все достижения России, как и в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», – сказали в Ростехе, передает ТАСС.

Там добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более 5 тыс. квадратных метров.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года. Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной – партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.