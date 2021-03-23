 

Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»

23.03.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ростех намерен представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) летом 2021 года в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет.

«Хотим максимально ярко представить все достижения России, как и в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», – сказали в Ростехе, передает ТАСС.

Там добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более 5 тыс. квадратных метров.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года. Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной – партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Разработан проект создания дальневосточной авиакомпании

24.02 / Великобритания решила снять карантинные ограничения из-за COVID-19 к концу июня

28.01 / Госдеп обвинил Саудовскую Аравию в гуманитарном кризисе в Йемене

02.02 / “Он как поднялся 20 лет назад?”. Поджигатель “Эпицентра” заявил, что хотел отомстить владельцу торгового центра

27.07 / Эксперт объяснил 20-е место РФ в Европе по доступности бензина

26.06 / Овечкин вошел в Топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ за предыдущие 40 лет

20.03 / Космонавты МКС начали перестыковку корабля «Союз»

10.01 / Названа вероятная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии

13.11 / В РФ не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

06.08 / Facebook впервые удалил видео Трампа за утверждение, что дети не болеют COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска