 

Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19

23.03.2021, 11:40, Новости дня
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В марте-апреле в РФ может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Может быть небольшой подъем», – сказала она в интервью RT. 

По ее словам, подъем заболеваемости коронавирусом за рубежом обусловлен тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома и не вырабатывали коллективный иммунитет.

«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают», – сказала Голикова. 

Также она добавила, что в РФ сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса. «Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причем этот период длится с декабря месяца», – сказала вице-премьер. 

По ее словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В РФ идет устойчивое снижение заболевания. 

За минувшие сутки в РФ выявлено 8457 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания. 

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в РФ удалось стабилизировать. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.



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