 

Фреймут показала лицо, разрисованное красным маркером

23.03.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская ведущая Ольга Фреймут 22 марта в Instagram Stories разместила селфи, на котором запечатлена с лицом, разрисованным красным маркером.

“Make up by kids”, – подписала она публикацию.

Скриншот: freimutolia / Instagram

Фреймут была ведущей шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”, в 2020 году принимала участие в проекте “Танцы со звездами” на “1+1”.

Фреймут – мать троих детей. Старшую дочь Злату (2006) ведущая родила в отношениях с британцем Нилом Митчеллом.

В браке с генпродюсером “Нового канала” Владимиром Локотко ведущая родила двоих детей – сына Валерия (2016) и дочь Евдокию (2017). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / В 2021 году в Украине могут запустить Единый портал для сообщений о коррупции – НАПК

11.11 / Россия договорилась с Индией и Бразилией о создании вакцины от COVID-19

30.06 / В Приморье судья подала в отставку после “цветочного” скандала

02.08 / Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

23.01 / Суд в Харькове арестовал и четвертого подозреваемого в деле о смерти 15 человек во время пожара

12.01 / Россиян предупредили о рисках использования бесплатных сим-карт

16.11 / Обнаружены тревожные проявления затянувшегося COVID-19

30.06 / В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

24.07 / В Кремле ответили на просьбу Украины «расшифровать» Минские соглашения

04.02 / Белый дом сообщил о решении Байдена объявить о завершении наступательных операций в Йемене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска