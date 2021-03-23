Фреймут показала лицо, разрисованное красным маркером

Украинская ведущая Ольга Фреймут 22 марта в Instagram Stories разместила селфи, на котором запечатлена с лицом, разрисованным красным маркером.

“Make up by kids”, – подписала она публикацию.

Скриншот: freimutolia / Instagram

Фреймут была ведущей шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”, в 2020 году принимала участие в проекте “Танцы со звездами” на “1+1”.

Фреймут – мать троих детей. Старшую дочь Злату (2006) ведущая родила в отношениях с британцем Нилом Митчеллом.

В браке с генпродюсером “Нового канала” Владимиром Локотко ведущая родила двоих детей – сына Валерия (2016) и дочь Евдокию (2017).

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