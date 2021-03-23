Рудьковский: За три недели в институте Сербского, где делают психиатрическую экспертизу, я потерял 7 кг. Со мной в палате были серийный убийца и три наркомана

Украинский бизнесмен, бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Николай Рудьковский, который почти два года просидел в российской тюрьме, рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что самое сильное впечатление во время заключения на него произвело пребывание в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

“У меня было из ряда вон выходящее событие, когда меня отправили на Сербского. Что такое институт Сербского? Это психиатрическая экспертиза. В Украине этого нет, и слава богу, потому что то, что есть в России, я видел своими глазами. Я там за три недели потерял семь килограммов”, – вспомнил Рудьковский.

Он рассказал об условиях содержания в институте Сербского.

“Ты находишься под постоянным наблюдением, тебе вместе с жидкостью добавляют что-то такое, от чего раскалывается голова… Возможно, это сыворотка правды, чтобы ты себя как-то вел и проявлял. У меня в палате было 10 человек, из них один – серийный убийца, у которого больше 10 человек [на счету], еще три человека, которые убили, три наркомана и еще двое. Само нахождение в такой атмосфере… Там треть людей или половина – симулянты, которые хотят избежать длинного срока наказания, но [достаточно] даже той трети, которая попадает с реальными психологическими сдвигами, от которых ты не знаешь, чего ожидать, когда человек может встать и о стену разбить свои руки до локтей… Такое не забывается”, – сказал бизнесмен.

Он отметил, что видел, как после терапии в этом учреждении “человек превратился в овощ”.

“Я видел человека, которого месяц подержали на принудительном медицинском, как они называют, лечении. Человек превратился в овощ. Он практически не говорил, он только ел, спал и ходил в туалет. Ноль психики, ноль эмоций на лице. Это что-то страшное”, – сказал Рудьковский.

Он рассказал, что радовался, когда через три недели вернулся в следственный изолятор.

“Когда после этого я вернулся назад в СИЗО, знаете, ощущение было такое: “Слава богу, я вернулся в тюрьму”, – вспомнил бизнесмен.

В другом интервью он рассказывал, что институт Сербского – “это место, где страх тебя не отпускает ни на минуту”.

“Я там даже воду боялся пить. Все рассказы про карательную психиатрию – не выдумки”, – утверждает бывший украинский чиновник.

Интервью с Рудьковским выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске (бизнесмен бросил в здание камень).

В декабре 2019 года суд в Москве приговорил украинца к двум годам колонии.

В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.



Дмитрий ГОРДОН

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