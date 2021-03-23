 

“Нашествие бобров”. ГПСУ сообщила о задержании группы контрабандистов на границе с Румынией

23.03.2021, 11:34, Новости дня
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Пограничники Мукачевского отряда задержали группу лиц, которые бежали в мокрых гидрокостюмах в сторону границы с Румынией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook утром 23 марта.

По информации пограничников, группа хотела переправить через реку Тиса сигареты. Об этом факте сообщили румынским коллегам.

“Нашествие бобров […] Пограничники Мукачевского отряда во время патрулирования местности задержали группу лиц, которые бежали в сторону границы с Румынией с пакетами на плечах”, – рассказали в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/1490499731153817/

В результате проверки у них обнаружили 19 пакетов табачных изделий, задержаны восемь человек.

“Контрабандистов для составления админпротоколов доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям вскоре даст суд”, – добавили в Госпогранслужбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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