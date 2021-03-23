“Толюца”. Ротару показала, как выглядит ее взрослый внук

73-летняя украинская певица София Ротару 23 марта в Instagram поздравила с днем рождения своего внука Анатолия.

“День рождения моего любимого внука Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю”, – написала она.

Певица обнародовала два снимка внука.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Ротару – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

23 марта внуку Ротару, Анатолию Евдокименко, исполнилось 26 лет. Он – старший ребенок сына Ротару и покойного супруга певицы, музыканта Анатолия Евдокименко – Руслана. У него также есть дочь София (2001).

Муж Ротару умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

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