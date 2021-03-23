“России нужен скандал”. Политолог Павловский объяснил, почему Москва попадает в политические истории

Россия специально оставляет свои следы в различных политических историях по всему миру. Такое мнение 22 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Глеб Павловский.

“Почему Россия стремится лезть в политические дела? Она стремится не лезть, она стремится демонстрировать. Потому что самый легкий способ показать свое присутствие в неожиданном месте – это “проколоться”. И в сетях, залезть в сети так, чтобы пальчики оставить. […] Демонстрация присутствия”, – сказал он.

Политолог сравнил Россию со старичками, “которые организуют целые мизансцены, когда они выходят из женской спальни”.

“Это целый спектакль. Вот, собственно говоря, Россия и есть такой старичок сегодня. Африка, Центральная Африка, Ливия, Судан. Какой смысл базы в Судане? Вот именно это. “Мы там, мы еще кое-что можем”. Это провальная политика. И она кончится полным провалом”, – считает Павловский.

По его словам, этим поведение России отличается от поведения Китая.

“То, как это делает Россия, – это именно демонстрация флага. России нужен скандал. Китаю не нужен”, – объяснил Павловский.

В последние годы РФ попадала в ряд политических скандалов. В частности, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США и в наращивании военного присутствия в Ливии.

—