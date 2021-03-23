В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысячи человек

Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается. За минувший день подтвердили 8 457 новых случаев заболевания. 11,2% из них не имеют клинических проявлений. Вылечились 10 860 человек, умерли 427 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах. Лидером по числу заразившихся в очередной раз стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 042. В больницы доставили 793 горожан, скончался 51 пациент.

Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург и Московская область с 812 и 513 новыми случаями соответственно. За ними идет Нижегородская область с 335 заразившимися и Ростовская область с 239 заразившимися.

В первую десятку регионов по наибольшему количеству больных также попали Воронежская (209 случаев), Самарская (200 случаев), Иркутская (180 случаев) и Саратовская (162 случая) области, передает оперштаб.

Общее число россиян, подхвативших коронавирус, сегодня составляет 4,47 миллиона. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,08 миллиона граждан. За весь период пандемии было зафиксировано 95,8 тысячи летальных исходов.

С 18 января в стране началась масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Известно о трех официально зарегистрированных российских вакцинах – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.

Президент России Владимир Путин накануне рассказал, когда привьется от COVID-19. Подробности – в этой статье.