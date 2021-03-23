 

В Думу внесен законопроект об уголовном наказании за незаконную деятельность коллекторов

23.03.2021, 11:31, Разное
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Председатель Госдумы напомнил, что ранее депутаты приняли общие положения о деятельности коллекторских организаций. Был определен круг тех, кто может заниматься этой деятельностью, установлены способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав должников.

Но ряд проблем остается нерешенным, констатировал Володин. По его словам, граждане регулярно жалуются парламентариям на действия коллекторов, включая угрозы физической расправы.

Однако привлечь коллекторов к ответственности порой невозможно. “Эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно”, – пояснил Володин.

Внесенный законопроект устанавливает незаконную деятельность по возврату просроченных долгов как отдельный состав преступления. За угрозы в адрес человека, попытки повредить его имущество, а также за распространение ложных сведений о должнике будет предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет, рассказал спикер ГД.

Если подобной деятельностью занималась организованная группа, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы, уточнил Володин.



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