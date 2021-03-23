Под дном Тихого океана ученые нашли неизвестный науке тип базальта

Ученые обнаружили новую форму базальта в Тихом океане. Ранее научному сообществу ничего не было известно о таком типе пород, образоваться она могла в результате горячего извержения вулкана и высвобождения больших объемов мантийного вещества.

Образцы новой формы базальта были извлечены во время экспедиции на исследовательском судне JOIDES «Resolution» к бассейну Амами Санкаку. Там они погрузили буровое оборудование на глубину 6 км, само устройство пробурило дно еще на 1,5 км, именно оттуда и была извлечена ранее неизвестная ученым горная порода.

По словам сотрудника Института геофизики и тектоники Лидса в Школе Земли и окружающей среды университета Ивана Савова, эта форма базальта отличается от всех типов горных пород, точно так же, как она отличается от лунного базальта. Отличие заключается в ином химическом и минеральном составах. Неизвестно об этом базальте было потому, что он залегал под дном Тихого океана.

Савов отметил, что многие люди восхищаются открытиями в космосе. Но о структуре Земли ученым тоже многое предстоит узнать. Обнаружение новой формы базальта указывает на то, что недра нашей планеты таят большое количество секретов.

Источник: glas.ru