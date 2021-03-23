Официально подтверждены новые «короли Android» – суперфлагманы Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra

В Сети появились данные о характеристиках новых суперфлагманов от компании Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, на которые уже можно оформить предзаказ. Их называют «королями Android-смартфонов».

Компания Xiaomi быстро завоевала значительную долю рынка смартфонов благодаря высокому качеству товаров и их приемлемой цене. Получив популярность в бюджетном сегменте, китайский бренд расширяет ассортимент, выпуская все более технологичные и функциональные аппараты. Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, о которых недавно сообщали, как о концепт-моделях, станут ещё одним шагом к производству более дорогостоящих девайсов. Анонс новинок намечен на 29 марта, оба гаджета в релизах названы «королями Android-смартфонов». Такой эпитет Xiaomi подтверждает наличием в них самых передовых на сегодняшний день опций. На китайских интернет-платформах уже можно сделать предварительный заказ на долгожданные новинки.

Опубликованные официально тизеры демонстрируют упаковку смартфона, а также намекают на его комплектацию. Так, судя по размерам коробки, в ней не будет зарядного устройства. К слову, ранее сообщалось, что мощность беспроводного девайса соответствует 67 Вт, а проводного – 120 Вт. Как и следовало ожидать, работают Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra на самой актуальной однокристальной мобильной платформе Snapdragon 888 от Qualcomm. Долгую работу без необходимости поисков розетки смартфонам обеспечивают аккумуляторы емкостью порядка 5тысяч мА·ч, точные цифры пока не называются.

Основные отличия в модификациях Pro- и Ultra-версии Mi 11 заключаются в камерах аппаратов. Так, в первой можно ожидать наличие основного, сверхширокоугольного и перископного датчиков с разрешением на 50, 20 и 8 миллионов пикселей. Более дорогостоящая модель обладает и лучшими составляющими. Камера Ultra-модификации получила вместе с главным 50-мегапиксельным объективом сверхширокоугольный и перископный 48-мегапиксельные сенсоры IMX586 от Sony. Кроме того, в блок основной камеры здесь встроен дополнительный дисплей. Оба гаджета оснащены изогнутыми 6,81-дюймовыми экранами Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200 х 1400 пикселей. Какой будет стоимость суперфлагманов, пока неизвестно, однако ценник однозначно будет достаточно высоким.

Источник: www.ixbt.com