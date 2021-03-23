Диетолог назвала продукты, повышающие настроение

Ольга Григорьян, диетолог, перечислила продукты, стимулирующие вырабатывание серотонина и улучшающие настроение. Эксперт настаивает, что для улучшения здоровья не стоит выбирать только один продукт.

К полезной еде относят шоколад, бананы и сыры. Людям необходимо пересмотреть свой рацион и заняться спортивными упражнениями, которые тоже помогают улучшать самочувствие. Доктор-диетолог Дарья Русакова заявила, что употреблять подобные продукты необходимо правильно. Обилие сладостей не должно превысить 20-30 граммов за прием. Финики и шоколад лучше есть до обеда, так как в таких продуктах кроме нужной стимуляции настроения и иммунной системы есть и простые сахара, которые нужно ограничить.

Наталия Герасимова, диетолог, заявила, что продукты, которые поднимают настроение, имеют пагубные для организма добавки. В такой еде содержится глютамат натрия, вызывающий не только положительные эмоции, но и приводящий к увлечению едой. К этой категории продуктов относят колбасные изделия. Если человек отмечает ухудшение состояния своего здоровья, то необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Источник: lenta.ru