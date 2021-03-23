Мнение: Две причины, по которым чиновники доставляют гражданам боль

Читатель Михаил прислал грустную и поучительную историю замены паспорта. Мне этот квест предстоит через несколько лет, к этому времени паспорта в России должны быть уже электронными. К моему счастью, я живу в Петербурге: у нас и в прилегающей Ленобласти МФЦ (центры общения с чиновниками) неплохи. Жаль, что не каждый регион может похвастаться тем же.

Публикую письмо:

Олег Александрович, приветствую.

Немного своего собственного опыта в Вашу копилку прохладных историй, если позволите.

Так получилось, что примерно через полторы тысячи лет после смерти Святого Патрика в день его поминовения на свет появился я. И вот буквально позавчера мне исполнилось 45 полновесных лет. Дата сама по себе не круглая, но значимая – пора менять паспорт, последний раз в жизни. Это, что называется, завязка.

В качестве бэкграунда добавим пару фактов о моём здоровьи. Прежде всего, в армии я себе знатно попортил ступни ног. Я не инвалид, ни в коем случае – нормально ходил, бегал, прыгал и даже танцевал, причём шотландские танцы, а это вам не просто так. Но вот стоять на одном месте не мог. Всё мог, но стоять на одном месте – ноги не держали. А пару лет назад я разбил себе колени (мраморное полированное крыльцо супермаркета в снегопад в средней полосе России – привет “дизайнерам”). Бегать, прыгать и танцевать перестал (хотя могу, если напрягусь звероподобно), но ходить худо-бедно хожу, и даже без палочки.

Теперь сама история.

Прихожу в МФЦ, так, мол, и так, старый я совсем стал, надо бы паспорт сменить. Дают два бланка (второй на обработку персональных данных). Заполните вон там в углу чёрной ручкой, там образцы есть. Фотки сделаете вот тут в будке, госпошлину, вон, терминал стоит, в нём оплатите 300 рублёв. Ок, пока всё предельно ясно и понятно. Пошёл, сфоткался, оплатил — всё работает, всё хорошо.

Заполнил и бланки. Возвращаюсь, а они мне – ой, а надо было печатными, а то не понять ничего ж! А надо сказать, почерк у меня со школы тот ещё, да и давно уже я собственноручно кроме подписи ничего не рисовал. Вроде и резонно, но – а вот сразу нельзя было об этом сказать? Религия не позволила?

Ладно, пускай, переписал печатными буквами, как мог. Дали талончик.

Ждал минуты три, не больше (тут они реально молодцы). Подхожу к окошку, отдаю бумажки. Девушка начинает сверять мной написанное с моим же паспортом. Оказывается, это был, что называется, черновой бланк — они смотрели по нему, где я какие ошибки допустил при переписывании с того же своего паспорта. Ну и пара уточняющих вопросов. Сверила, карандашиком почеркала, я вам, говорит, дам теперь твёрдый бланк — вы его повторно заполните с учётом всех вот этих вот замечаний. Гелевой ручкой обязательно!

Выругался про себя пока, пошёл повторно заполнять. К столику пристроился, пытаюсь писать. Ноги просто уже отказывают (помним же, как у меня с ними), но что делать. Тело сводит в попытках удержаться в вертикальном положении, но надо ж заполнять. Заполнил.

Дали новый талончик, снова ждал недолго, снова у окошка. Ой, говорят, а ручка-то шариковая, а надо гелевой! Как шариковая, я посмотрел — вроде, гелевая была, хоть на ней и не написано. Ан нет, у них на весь МФЦ только три гелевых ручки в том самом углу, остальные – шариковые. Шарик тонкий, пишет хорошо, не отличить без лупы, но она заметила. А шариком, оказывается, нельзя, потому что бланк должен храниться 80 лет и шариковые чернила такого срока просто не выдерживают.

Плюс вот тут у вас место выдачи паспорта надо полностью написать, а вы сократили. А там клеточка на бланке буквально пару сантиметров длиной. Если кому паспорт выдали в ОВД г. Химки – он впишет легко и непринуждённо. А если как мне, в ГОМ г. Верхне-Перепердюйска Нижне-Закуширинского района Усть-Верхнезадрищенской области, то вы туда такое даже под микроскопом не впишете, ибо оно физически не влазит. А девушки руками разводят – полиция отказ вернёт, потому что не сходится. А вы ещё тут на миллиметр за границу форммы вылезли, а она обрезается при сканировании, так что тоже отказ будет. А мы не может ничего поделать. Не, может так принять, но вам отказ будет.

И тут я осознаю, что для того, чтобы лишиться гражданства РФ, не надо становиться террористом, иностранным шпионом, пожирателем младенцев, предателем родины и т.д. – достаточно не очень хорошо владеть искусством изящного письма. Не можешь вписать в сантиметровую клеточку километровый адрес? Всё, лишить гражданства, ибо не хрен.

Далее пошли риторические вопросы…

1. Зачем вся эта эпопея с переписыванием сначала с паспорта на предварительный бланк, потом сверки переписанного с тем же паспортом, потом переписывания на основной бланк и потом сверки его всё с тем же паспортом? Только не говорите мне, что при замене паспорта проводится графологическая экспертиза этих самых бланков.

2. Девушка, красавица, ты же видишь, что вот сижу я перед тобой весь седой (я седой уже) и открытым текстом говорю – не могу, красавица, я такими мелкими буковками написать. Что стоит тебе взять в свою изящную ручку правильную, одобренную МВД ручку, и заполнить этот грёбаный бланк своим изящным почерком?

3. Ну и по теме письма… Наклепать форму ввода данных, из которой потом вылезет печатный бланк, стоит первому попавшемуся фрилансеру десять баксов. Вот реально не больше того червонца, и то многие за такую детскую задачку деньги взять постыдились бы. Возьми ты, красавица, мой паспорт, свидетельство о рождении – вот, специально принёс – пару вопросов задай (типа, надо ли временное удостоверение личности). Натыкай всё это на клавиатуре своего чудо-цифрового-копьютера, распечатай на своём инновационном лазерном принтере, да дай мне на подпись той же гелевой ручкой. Уверен, такой экземпляр будет храниться даже не 80, а все 800 лет.

Но нет, не положено (с). В итоге буду теперь корячиться дома (ну хоть не стоя столбом) с этими бланками (я три на всякий случай взял). Авось получится каллиграфия. А нет, так в бомжи подамся, что уж тут поделать.

В итоге я наглядно убедился, что все эти “услуги с человеческим лицом” на самом деле являются лишь красивой обёрткой над всё той же задницей, которой наше государство к нам повёрнуто. И цель у всего этого, если и есть, то одна – чтобы смерд, когда наконец всё получится, безмерно возрадовался и прославлял доброго господина за его доброту и

великодушие.

Понимаю, что предыдущий абзац вас покоробит. Умом я понимаю, что это не так и речь об обыкновенном бардаке. Но ощущения – именно такие.

Лично я полагаю, что присутственные места, отделения банков и филиалы ГИБДД доставляют нам неудобства по двум главным причинам.

Причина первая заключается в нашем менталитете. У нас не принято напрягать голову, пытаясь сделать хорошо. Большая часть людей работает не на качество, а на результат. Посетитель может, пострадав полчаса, заполнить бланк? Может. Вот и всё, отвяжитесь теперь от меня, дел ещё куча.

Ступеньки на входе в торговый центр прочные? Прочные. Выглядят богато, как заказывали? Богато. Чего же вам ещё надобно, собаки?

Я знаю по своему собственному опыту работы в трудовых коллективах, что качество окупается далеко не всегда. Если в небольших частных фирмах можно ещё встретить атмосферу профессионализма, то в госорганизациях попытки сделать работу лучше будут встречаться в штыки и начальством, и трудовым коллективом.

Даже если какой-нибудь девушке придёт в голову заменить все шариковые ручки на гелевые, начальство не выделит на это бюджет. Если же она заменит ручки за свой счёт, на неё будут смотреть как на выскочку, которая пытается быть лучше других, и которая ведёт себя странно. Окончательно демотивируют её посетители, которые, к сожалению, часто считают излишним проявлять элементарную вежливость в общении с безответными клерками.

Причина вторая заключается в неумении считать нематериальные затраты. Пример из жизни. На днях я купил через интернет пару копеечных защитных стёкол для своего телефона (в магазине GSMiN, если кому интересно). Стёкла оказались не те: завод перепутал модель. Я написал в магазин, а магазин предложил мне… прокатиться на другой конец города и написать заявление на возврат. Понятно, что никуда я не поехал — я бы потратил на бензин больше, чем эти стёкла стоят.

Ситуация очень типичная. Нормальный магазин не позволит себе красть у клиента 100 рублей, все обязательства по замене и ремонту брака будут выполнены. Однако магазин даже не задумается перед тем, как украсть у клиента два часа времени, которые стоят гораздо дороже этих 100 рублей.

То же самое верно для государства. Государство не может вот так просто взять и оштрафовать меня на 1000 рублей: законы бдят мои денежные интересы довольно строго. А вот затребовать от меня какую-нибудь дополнительную отчётность, ради составления которой я буду платить бухгалтеру дополнительные 5 тысяч рублей в месяц на протяжении 10 лет, что выльется в итоге в 600 тысяч рублей — это пожалуйста, это мне любой мелкий начальник может устроить без какой-либо оглядки на законы.

На оформление бумажек на паспорт пришлось затратить, как ясно из письма, не меньше 4 рабочих часов. При средней зарплате в 50 тысяч рублей эти четыре часа стоят около 1000 рублей — даже если мы не будем использовать повышающие коэффициенты за вредную для физического и психического здоровья работу.

Если бы МФЦ начал отбирать у посетителей по 1000 рублей за оформление паспорта себе в карман, немедленно поднялся бы скандал на всю Россию. А вот в том, чтобы забрать эту же 1000 рублей, но в виде бездарно потраченного времени, никто никакой проблемы не видит. Ни чиновники, ни, к сожалению, сами граждане.