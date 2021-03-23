Александра Савельева поздравила сына с днем рождения и опубликовала его редкие фото

37-летняя певица Александра Савельева и 47-летний актер Кирилл Сафонов крайне редко показывают своего сына Леона. Почти что только раз в году в Instagram-аккаунтах звездных родителей можно увидеть снимки мальчика, и то на них никогда не видно его лица. В минувший понедельник, 22 марта, Леону исполнилось два года. По этому важному поводу экс-солистка группы “Фабрика” опубликовала два снимка сына — на одном она ему, еще младенцу, целует пятки, а на втором он, уже подросший, рассматривает праздничные шарики.

Наш любимый малыш! Тебе сегодня 2 года! Будь счастлив и просто знай, что мама и папа всегда рядом! #ЛеонСафонов,

– написала Александра под снимками. К поздравлениям присоединились и другие селебрити:

Сашуля, поздравляю! Пусть станет счастливым человеком!, — написала Сати Казанова.

С Днем Рождения Леона! Как же быстро летит время! Счастья безграничного, — пожелала Елена Кулецкая.

С Днем Рождения Леончика! — поздравил Тимур Родригез.

Также в комментариях под постом отметились Светлана Бондарчук, Катя Лель, Аврора, Вадим Галаганов, Ирина Тонева и другие.

Александра Савельева и Кирилл Сафонов женаты с 2010 года. В марте 2019-го у пары родился первенец, которого они назвали Леоном. За первый год его жизни в Instagram Савельевой не появилось ни одного его снимка — даже со спины, а вот кадры самой себя во время беременности певица выкладывала всего пару раз. К примеру, подобным фото она подвела итоги года в конце декабря 2019 года, а ровно год назад поздравила так сына с первым днем рождения. После рождения сына Савельева покинула группу “Фабрика”, солисткой которой она была 16 лет.

Материнство - очень важная миссия в жизни любой женщины. Семейное счастье для меня главнее успехов в карьере. Ты можешь собирать стадионы, но в итоге смысл все равно находишь дома когда возвращаешься в квартиру, где слышен детский смех. Самый надежный фундамент – это семья, как ни крути. На ней все строится. Это и поддержка, и опора, и вдохновение,

– рассказывала Саша в эксклюзивном интервью HELLO!. По словам Саши, к появлению ребенка она долго готовилась морально и лишь после 30 лет поняла, что это событие должно случиться в их жизни. Однако мечтам о малыше не суждено было сбыться еще 5 лет:

Первое время мне нравилось, что мы только вдвоем. Кирилл хотел детей сразу, но мне на момент свадьбы было всего 25, и я, понимая, что многое изменится, видимо, боялась этого. Поэтому мы решили не торопить события. К 30 я поняла, что готова. Однако стресс и напряженные графики не позволили этому случиться сразу. Признаюсь, порой мне было даже страшно – вдруг это не произойдет никогда…

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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)