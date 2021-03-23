В РФ выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявлено 8457 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8457 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1042, Санкт-Петербурге – 812, Московской области – 513.

Всего в стране выявлено 4 474 610 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 088 045 человек, из них 10 860 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 427 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 95 818 человек.

Накануне, 22 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 827.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.