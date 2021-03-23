 

Сергей Минаев определил «говнопорог» Ксении Собчак

23.03.2021, 10:54, Новости дня
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Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев заявил, что у телеведущий Ксении Собчак «запредельный говнопорог», потому она смогла взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Я вчера посмотрел фильм Собчак про «скопинского маньяка». Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак дно или еще не до конца, доходя до вопроса «ну, неужели она сама не понимает, что это *** (ужасно)», буксует и бессильно зарывается в песок», – написал Минаев в Facebook.

По его словам, критики Собчак «не понимают одну важную, … базовую, характеристику Ксении Анатольевны». «У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля позволяет боль практически не замечать. То же и с говном. Люди, с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и есть бутерброд с сыром», – отметил журналист.

«Так вот говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумлённой публики, не испытывая дискомфорта. Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай, воистину уникален», – заключил Минаев.

Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.



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