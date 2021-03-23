Биткоин за день подешевел на 7%

Стоимость биткоина резко снизилась 23 марта. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Днем 22 марта криптовалюта торговалась по $58 тыс., а спустя сутки цена опустилась до $53 тыс.

Таким образом, стоимость биткоина упала на 7%.

В 6.00 по Киеву криптовалюта торговалась по $53 265, после чего цена немного выросла.

Скриншот: coindesk.com

14 марта стоимость биткоина достигала рекордных $60 тыс.

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