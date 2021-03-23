Интервью Гордона с Рудьковским. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с украинским бизнесменом, бывшим министром транспорта и связи, экс-нардепом Николаем Рудьковским.

Как рассказал “ГОРДОН” основатель издания Дмитрий Гордон, беседа продолжалась более двух часов.

В интервью Рудьковский рассказал о своем заключении в России и о том, действительно ли бросал камень в здание российского посольства в Киеве, об отношениях с сокамерниками и освобождении, о конфликте с бизнес-партнерами Нестором Шуфричем и Олегом Семинским, подозрении в похищении Семинского, истории с перелетом в Париж на частном самолете вместе с “Мисс Украина 2001” Александрой Николаенко, своем богатстве, бизнесе и о том, планирует ли вернуться в политику.

“В России только на телеканалах есть позиция о негативе русских по отношению к Украине. В тюрьме арестанты никогда ко мне не проявляли агрессии, потому что я из Украины. Понимаете, мы неправильно видим Россию. Россия – это гидра ФСБ, которая держит под контролем весь народ, она его придавила к земле и позволяет двигаться только в рамках того, что им позволяют. Каждому на своем месте. Хоть генералу, хоть кому-то еще. И они все чувствуют, что они никто. Вот это для меня разница между Украиной и Россией. В Украине кто-то бегемотик, кто-то мушка, комарик и так далее. Если посмотреть, что Россия – это улей, то человек там – это не пчела, это не сота, не мед, это пустота…. В России все раздавлены системой. У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать. Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, право на свою точку зрения – это все! И после того, как я там посидел… Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится [между Украиной и Россией более серьезное], я пойду сам [воевать], потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать – право на свою точку зрения”, – отметил бизнесмен.

Трансляция интервью с Рудьковским начнется в 18.00.

Рудьковский родился в 1967 году в селе Старый Быков Бобровицкого района Черниговской области. Учился в Венском экономическом университете, на историческом факультете Черниговского государственного педагогического института и в Киевском национальном экономическом университете.

С конца 1990-х занимается нефтегазовым бизнесом, когда в партнерстве с бизнесменом, а в будущем – пятым президентом Украины Петром Порошенко основал компанию “Нефтегаздобыча”. В начале 2000-х доля Порошенко в компании оказалась у бизнесмена и политика Нестора Шуфрича, писало агентство LIGA.net.

Параллельно занимался политикой. В 1998–1999 годах был заместителем председателя правления компании “Укргазпром”, которая позже была переименована в НАК “Нафтогаз України”. В 1999 году стал членом Социалистической партии Украины, от которой дважды – в 2002-м и 2006 годах – избирался в парламент. Еще раз, в 2012 году, баллотировался в Раду как самовыдвиженец, в парламенте входил во фракцию Партии регионов.

В 2006–2007 годах Рудьковский был министром транспорта и связи в коалиционном правительстве Виктора Януковича. Был одним из инициаторов вхождения СПУ в коалицию с Партией регионов и коммунистами.

В 2019 году суд в России приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно освободился из российской тюрьмы и вернулся в Украину.

В феврале 2021 года Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего топ-менеджера “Нефтегаздобычи”, а теперь народного депутата от “Слуги народа” Олега Семинского. Его в 2012 году похитили и три года удерживали в заточении. Рудьковский свою причастность к преступлению отрицает.

С состоянием $93 млн Рудьковский занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и Dragon Capital.

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