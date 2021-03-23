 

Боррель назвал ответные санкции Китая против ЕС “достойными сожаления”

23.03.2021, 10:48, Новости дня
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Ответные санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, Пекин должен стремиться к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 22 марта. Его цитирует Европейская служба внешних связей.

Санкции в отношении Китая за произвольные задержания уйгуров в провинции Синьцзян в Китае введены из-за серьезных нарушений прав человека, отметил дипломат.

“Пакет санкций коснулся четырех человек и одно юридическое лицо из Китая, которые играли активную роль в разработке и реализации китайской политики в Синьцзяне. Китай отомстил за эти санкции. Вместо того, чтобы менять свою политику и рассмотреть наше законное беспокойство, Китай снова закрыл глаза. Эти меры неприемлемы и достойны сожаления”, – сказал Боррель. 

Евросоюз продолжит защищать права человека и реагировать на их нарушение, независимо от того, где это происходит, заявил он. 

“Ответные санкции Китая затрагивают членов Европейского парламента, ученых, подразделения комитета по политике и безопасности Европейского союза, подкомитета по правам человека Европарламента и два национальных фонда. Мы считаем это неприемлемым и хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с ЕС, а не продолжал конфронтацию”, – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Вчера, 22 марта, Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Нарушения включают крупномасштабные произвольные задержания уйгуров в провинции Синьцзян в Китае, репрессии в Корейской Народно-Демократической Республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против представителей ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне, а также пытки, внесудебные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее

Санкции введены по утвержденному в декабре 2020 года механизму ЕС, который наказывает нарушителей прав человека. Этот механизм был впервые применен 2 марта в отношении четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Китай ответил на персональные санкции Евросоюза своими мерами против политиков и официальных лиц ЕС. В “черный список” Пекина попали 10 граждан ЕС и четыре компании за вмешательство во внутренние дела КНР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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