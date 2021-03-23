“Третьего когда ждать?”. Loboda засветила живот на фото с дочерьми

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda 22 марта в Instagram показала фото в раздельном красном купальнике, демонстрируя голый живот. Исполнительница запечатлена на пляже со всеми своими дочерьми Евой и Тильдой.

“Это любовь”, – написала певица..

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“А третьего нам когда ждать?” – спросила loboda_dream.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. С конца 2015 года артистка живет и работает в России.

У певицы есть дочь Евангелина (2011) от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают музыканту Тиллю Линдеманну.

В начале марта 2021 года Loboda призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

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