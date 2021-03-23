 

Ученые создали съедобную пленку из морских водорослей для хранения продуктов

23.03.2021, 10:46, Разное
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Российские и индийские исследователи совместно разработали съедобную пленку из натуральных и природных компонентов, полученных из морских водорослей. Она не только позволяет дольше хранить продукты, но и быстро растворяется в воде, не загрязняя ее.
Основным материалом для изготовления пленки послужил альгинат натрия — природный полимер из морских водорослей. Благодаря тому, что у его молекул имеется свойство образовывать пленку, из него удалось сделать новый и уникальный материал, отметил Раммохан Алуру из лаборатории УрФУ.

Созданием съедобной пленки из морских водорослей занимались сотрудники Института органического синтеза УрО, УрФУ, а также индийские исследователи из университетов Шри Падмавати Махила Висвавидялаям и Шри Венкатешвары. Для придания пленке прочности и увеличения срока хранения продуктов молекулы альгината «сшили» с феруловой кислотой.

По словам Григория Зырянова с кафедры УрФУ, у феруловой кислоты также имеются антиоксидантные свойства, поэтому она может замедлить процесс окисления. В пленку можно добавлять противовирусные средства, аналогичным образом это позволяет продлить срок годности еды. Особых условий для производства пленки из морских водорослей не требуется.

Источник: www.ural.kp.ru



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