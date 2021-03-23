Специалист объяснил происхождение болей в спине у молодых людей

Доктора отмечают, что боль в спине чаще появляется у людей старшего возраста, но молодые люди тоже страдают от подобной проблемы. Профессор Аркадий Верткин пояснил о причинах возникновения болезненных ощущений в спине у молодых людей.

Специалист отмечает, что боль в спине люди часто не воспринимают серьезно, но именно она может сигнализировать о некоторых заболеваниях. На начальных стадиях легко диагностировать болезнь Бехтерева. Эту проблему можно корректировать и замедлять ее развитие, но часто встречаются молодые люди с запущенной стадией болезни и с окостенелым позвоночником.

Болезнь Бехтерева – воспалительный процесс межпозвонковых суставов с последующей их неподвижностью. Патологию отмечают на фоне образования хрящевого, костного или фиброзного сращивания суставных концов костей сочленения. Чаще всего заболевание можно встретить у мужчин. Проявляется оно болями спины в ночное время и ощущением окостенения утром.

Также боли могут быть вызваны приступом почечной колики, проявлениями воспалительных, хирургических заболеваний. Также могут проявляться и метастазы в позвоночнике у больных с онкологией или в результате поражений из-за туберкулеза. Почечную колику можно отличить внезапной схваткообразной болью, а ее причинами выступает туберкулез почки, пиелонефрит, травма или опухоль органа.

При болях в спине могут появляться проблемы с мочеиспусканием, тошнота, кровь в моче, высокое давление. Воспалительные болезни протекают с болью, температурой, симптомами интоксикации. Нельзя самостоятельно лечить подобные проявления, а лучше всего получить консультацию у доктора.

Источник: aif.ru