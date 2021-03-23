 

Лукашенко никогда не станет стратегическим партнером Китая – эксперт Трухан

23.03.2021, 10:42, Разное
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Президент Белоруссии вернулся к излюбленной многовекторной политике. Многие эксперты сходятся во мнении, что Батька вновь обрел уверенность в своих силах, поскольку режиму удалось погасить наиболее активную фазу протеста.

Теперь, по всей видимости, белорусские власти будут стремиться заручиться поддержкой Москвы, при этом сохраняя видимость легитимности перед Западом. Главная задача, которую сейчас ставит перед собой Лукашенко, это оттягивание времени для того, чтобы определиться с планом действий.

Полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан в прямом эфире ютуб-канала “PolitWera” сообщил, что Белоруссия никогда не сможет стать стратегическим партнером Китая. По мнению эксперта, в Поднебесной намерены использовать республику сугубо для решения своих внутренних проблем.

Первостепенными целями Китая эксперт назвал производство и сбыт своих товаров, а также частичное решение вопроса с перенаселением. Трухан сообщил, что китайцы отправляют своих рабочих в Белоруссию, когда открывают там производства.

При этом, по словам спикера, работа приезжих в республике не славится высоким качеством. Местные жители сетуют на то, что дома, которые китайцы строили в Минске, уже начинают разваливаться.



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