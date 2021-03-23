Россиян с низкими доходами будут вносить в список иностранных агентов

Граждан России с низким уровнем доходов будут вносить в список иностранных агентов.

Соответствующий законопроект подготовлен группой депутатов от «Единой России». По мнению авторов документа, некоторые россияне специально устраиваются на плохооплачиваемую работу, чтобы помешать стабильности и дискредитировать российскую власть.

По мнению спикера Думы Вячеслава Володина, в современной России нет никаких причин работать за 15-20 тысяч рублей в месяц: «Мы успешно победили пандемию. Экономика на подъеме. Как они вообще ухитряются находить себе такие мизерные зарплаты?! Несомненно, за всем этим скрывается проект западных спецслужб».

Володин также подчеркнул, что с маленьких зарплат в бюджет поступает меньше налогов: «Тут просматривается четкая стратегия. Эти граждане абсолютно сознательно мешают нам наполнять бюджет. В итоге, государство вынуждено экономить на пенсиях, на образовании, или на таких социально значимых проектах, как ремонт пионерского лагеря в Геленджике».

Спикер добавил, что найти хорошоплачиваемую работу в России совсем не сложно: «Возьмите, например, депутатов Думы. Да тут каждый второй толком читать и писать не умеет. Тем не менее, смогли себе найти хорошие должности, и приносят пользу обществу».

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