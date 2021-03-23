 

Итальянские учёные обнаружили останки легионеров, которые в момент гибели Помпеи разгоняли митинг

23.03.2021, 10:14, Разное
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Сенсационное заявление сделал Институт истории Палермо, специалисты которого вели археологические раскопки на руинах города Помпеи.

Несмотря на извержение Везувия, в город в последние его часы проходил несанкционированный митинг против Октавиана Августа, который разгоняли легионеры.

Пепел похоронил протестующих вместе с легионерами живьём в течение нескольких секунд, позволив довольно точно восстановить картину событий. Двое из протестующих были связаны верёвками. Судя по пергаменту, найденному у одного из легионеров, их имена были Гай Алексий Кокус и Леонид Валерий Лупус. Оба задержаны по подозрению в разжигании мятежа против императора Октавиана Августа.

Остальные легионеры в строю с сомкнутыми щитами сдерживали толпу протестантов, закидывавших их пустыми винными амфорами. Неподалёку от места событий найдены останки нескольких подростков, которые, судя по всему, несли протестующим деньги. С собой у них нашли бюсты Октавиана Августа с нацарапанным на них словом «вор».

– Это великое открытие, доказывающее, что демократические процессы в Римской империи начались ещё при Октавиане Августе. Заметим, что легионеры не убили протестующих, а арестовали их и готовились конвоировать к местному прокуратору, однако им помешало извержение Везувия. Мы никогда не узнаем, чем кончилось бы для несчастных демонстрантов это дело. Одного могли бы сослать в Алеманнию (современная Германия – прим. ред.), а другого – допустим, в Скифию, где сейчас находится Владимирская область, – рассказал профессор Марио Соловелли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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