Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск гражданской активистки Залины Маршенкуловой, признав, что слово «феминизм» в русском языке относится к женскому роду.

После вступления решения в законную силу Институт русского языка РАН должен сделать соответствующие изменения в словарях.

Судья Аполлинарий Ягужинский признал справедливыми доводы защиты о том, что феминизм является достижением женской половины человечества, а участие мужского пола в его развитии минимально. С этим была согласна также государственная обвинительница, младшая советница юстиции Марина Рогожкина.

По мнению прокуратуры, основная сложность такого изменения в языке лежит в сугубо лингвистической плоскости, однако приглашённые экспертки и филологини сумели убедить суд, что это возможно.

Если решение не будет оспорено, то с 1 апреля слово будет отнесено к женскому роду, а правила его склонения будут изменены.

– Это очень просто. Нужно всего лишь привыкнуть к новой реальности. Нет чего – феминизмы. Дать кому – феминизме. Группа филологинь ещё в далёком 2020 году опубликовала статью, в которой обосновывается, что именно так нужно говорить. Однако никто нам не верил без решения суда, а статью не допустили в журнал. Теперь у нас есть все основания считать, что мы одержали победу над патриархатом и скоро изменим весь мир к лучшему, – считает Залина Маршенкулова.

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