 

Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

23.03.2021, 10:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск гражданской активистки Залины Маршенкуловой, признав, что слово «феминизм» в русском языке относится к женскому роду.

После вступления решения в законную силу Институт русского языка РАН должен сделать соответствующие изменения в словарях.

Судья Аполлинарий Ягужинский признал справедливыми доводы защиты о том, что феминизм является достижением женской половины человечества, а участие мужского пола в его развитии минимально. С этим была согласна также государственная обвинительница, младшая советница юстиции Марина Рогожкина.

По мнению прокуратуры, основная сложность такого изменения в языке лежит в сугубо лингвистической плоскости, однако приглашённые экспертки и филологини сумели убедить суд, что это возможно.

Если решение не будет оспорено, то с 1 апреля слово будет отнесено к женскому роду, а правила его склонения будут изменены.

– Это очень просто. Нужно всего лишь привыкнуть к новой реальности. Нет чего – феминизмы. Дать кому – феминизме. Группа филологинь ещё в далёком 2020 году опубликовала статью, в которой обосновывается, что именно так нужно говорить. Однако никто нам не верил без решения суда, а статью не допустили в журнал. Теперь у нас есть все основания считать, что мы одержали победу над патриархатом и скоро изменим весь мир к лучшему, – считает Залина Маршенкулова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Большое интервью Путина. Прямая трансляция

27.06 / Представители Роскосмоса увидели недостатки в конструкции корабля Илона Маска

24.07 / Врач Роберт Швингер из Германии перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

10.02 / Мнение: Доходы в России и Китае, откуда взялась прибыль Теслы и заработок Яндекс-таксистов

10.08 / Девочка, родившаяся с желудком, печенью и кишечником снаружи удивила врачей

05.12 / Мнение: В России будут яблони цвести, потребности торфяников и война с удобрениями

03.07 / Стоматологи рассказали, о каких заболеваниях может сигнализировать состояние языка

02.03 / Виктор Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

17.09 / Смог от пожаров в США достиг берегов Европы

09.12 / Почти в роли Санты: Мелания Трамп раздала игрушки детям из малообеспеченных семей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска