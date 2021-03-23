ФСБ задержала свыше 200 россиян, которые вели в соцсетях пропаганду в интересах Китая

Федеральная служба безопасности объявила о проведении небывалой операции, в ходе которой за день были задержаны 212 человек в 23 регионах России.

Все они подозреваются в государственной измене из-за их постов в поддержку правительства Китая в социальных сетях.

– В марте специалистами было выявлено усиление пропаганды на ряде публичных площадок. Публикации представляли собой неприкрытую пропаганду правительства Китайской Народной Республики, образа жизни жителей КНР. Большинство из них содержали завуалированные или открытые призывы к отчуждению территорий Российской Федерации, – говорится в официальном сообщении. – В данный момент устанавливается, где и при каких обстоятельствах подозреваемые начали сотрудничать с китайской разведкой, всем фигурантам дела грозят сроки до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В настоящий момент удалось выявить ещё не менее 50 человек, которые тоже участвовали в централизованной кампании по продвижению китайского лидера Си Цзиньпина и его правительства в российских соцсетях. Предпринимаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности.

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