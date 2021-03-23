 

Руслан Боширов назначен новым послом России в США

23.03.2021, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предприниматель Руслан Боширов назначен на должность посла России в США.

Соответствующий указ, в понедельник, 22 марта, подписал президент Владимир Путин. Ещё одним указом, Путин назначил заместителем посла Александра Петрова.

– Для меня это большая честь. Мне уже не терпится как можно скорее встретиться с президентом Байденом, чтобы вручить ему верительную грамоту. Эта грамота немного отличается от обычных и сделана по инновационным технологиям в виде флакончика. Думаю, американский президент оценит прогресс нашей науки, – прокомментировал своё назначение Боширов.

Предыдущий посол Анатолий Антонов был отозван из Штатов после начала кризиса, вызванного оскорблением со стороны Байдена в адрес президента России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Мнение: День Сил Специальных Операций

18.07 / Мнение: Под Зайцево погиб “белый хозяин”

29.06 / Представлена модернизированная советская винтовка «Винторез»

01.12 / В Египте медицинский робот пришел на помощь местным врачам

11.09 / Нюша опубликовала пикантную фотографию в розовом купальнике

08.08 / Компания Huawei переведет все свои устройства на собственную HarmonyOS

26.01 / Представляет ли китайско-российское партнерство стратегическую угрозу США и демократии во всем мире?

06.10 / Мнение: Пожар на фабрике

16.12 / Друг Петросяна не исключает, что юморист скоро снова станет отцом

05.01 / Ученые в ближайшие 10 лет создадут препарат, удваивающий продолжительность жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска