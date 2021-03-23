Руслан Боширов назначен новым послом России в США

Предприниматель Руслан Боширов назначен на должность посла России в США.

Соответствующий указ, в понедельник, 22 марта, подписал президент Владимир Путин. Ещё одним указом, Путин назначил заместителем посла Александра Петрова.

– Для меня это большая честь. Мне уже не терпится как можно скорее встретиться с президентом Байденом, чтобы вручить ему верительную грамоту. Эта грамота немного отличается от обычных и сделана по инновационным технологиям в виде флакончика. Думаю, американский президент оценит прогресс нашей науки, – прокомментировал своё назначение Боширов.

Предыдущий посол Анатолий Антонов был отозван из Штатов после начала кризиса, вызванного оскорблением со стороны Байдена в адрес президента России.

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