Депутаты Госдумы намерены запретить россиянам подозревать представителей власти в еврейском происхождении

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет на мысли, намёки, а также публичные высказывания, содержащие подозрения в еврейском происхождении в отношении представителей власти.

В пояснительной записке отмечается, что такие действия граждан создают социальную напряженность в обществе, носят признаки экстремизма и препятствуют эффективной работе органов власти.

– По Конституции все граждане Российской Федерации равны. Они имеют равные права и обязанности. Акцентировать внимание на той или иной национальности представителя власти недопустимо. Для всех нас придумано замечательное слово «россияне». Разумно руководствоваться им, а не придумывать всякие еврейские заговоры, тем более рассказывать о них своим друзьям и знакомым, – заявил с парламентской трибуны депутат Ростислав Абрамсон.

При содействии Института русского языка им. В.В. Виноградова эксперты намерены определить список слов и словосочетаний, содержащих признаки противоправных действий. В случае употребления в устной речи или интернете выражений по типу «Ты еврей», «Он же еврей» и более грубых выражений с идентичным лексическим значением в адрес представителя власти правонарушителя планируют привлекать к административной ответственности и наказывать штрафами и общественными работами.

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