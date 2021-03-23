 

Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что у них не было тайной свадебной церемонии

23.03.2021, 10:02, Разное
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Из интервью герцога и герцогини Сассекских мы узнали много нового о жизни британской королевской семьи, но, как оказалось, не все сказанное в нем оказалось правдой. И теперь герцогу и герцогине Сассекским приходится объяснять некоторые свои реплики и даже опровергать их. Напомним, в беседе с Опрой Уинфри Меган заявила, что, на самом деле, они с Гарри поженились за три дня до официальной церемонии и в тот момент, когда они давали клятвы перед Богом, рядом с ними не было никого, кроме священника, Архиепископа Кентерберийского.

Мы поженились за три дня до той церемонии. Никто об этом не знал до этого момента. Мы позвонили архиепископу и просто сказали: “Послушайте, это зрелище, этот спектакль – для всего мира. Но мы хотим заключить наш союз только между нами”. Поэтому клятвы, которые висят в рамках в нашей комнате, мы произнесли друг другу, когда были вдвоем на заднем дворе с архиепископом Кентерберийским.

Однако на прошлой неделе эту информацию опроверг представитель англиканской церкви, Его Преподобие Марк Эдвардс. Он сказал, что подобная процедура просто невозможна на территории Великобритании и без свидетелей любой обмен клятв не считается законным браком. А накануне вечером супруги, наконец, внесли ясность в эту ситуацию. Официальный представитель пары сказал изданию the Daily Beast, что произошедшее за несколько дней до пышной церемонии не стоит считать свадьбой:

Пара обменялась личными клятвами за несколько дней до официальной свадьбы 19 мая, но эта процедура не являлась бракосочетанием.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Это была, пожалуй, самая звездная королевская церемония: в числе гостей были замечены Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон и многие-многие другие – их фотографии можно посмотреть здесь. Свадьбу транслировали в прямом эфире мировых телеканалов для миллионов телезрителей. 



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