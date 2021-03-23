 

Депутат КПРФ госпитализирован после укуса гремучей змеи, которую он пытался раздавить ботинком

23.03.2021, 10:03, Разное
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Депутат Госдумы от КПРФ Андрей Власов был срочно госпитализирован в городскую больницу Сочи после укуса гремучей змеи.

По словам его друзей, они вместе с парламентарием устроили пробежку вокруг Олимпийского парка, где у дорожки обнаружили мирно лежащую ядовитую змею.

Несмотря на то, что змея не представляла опасности для прохожих, депутат предложил раздавить её на всякий случай. После нескольких безуспешных попыток наступить рептилии на голову, змея укусила депутата в ногу, после чего уползла в кусты. Друзья Андрея сразу отвезли его в больницу.

– Вот же зараза ползучая! Изводить таких надо пачками, сидят себе в тени когда удобно, а в один момент выскакивают и как цапнут, — заявил Власов.

К сожалению, из-за дефицита поставок в городской больнице не оказалось нужного антидота и депутату пришлось обратиться в частную клинику. По итогам происшествия фракцией КПРФ внесён в Госдуму законопроект о признании гремучих змей иностранными агентами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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