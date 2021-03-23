 

В Индии в ДТП с автобусом погибло по меньшей мере 13 человек

23.03.2021, 9:46, Новости дня
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В индийском городе Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) произошло ДТП с участием авторикши (моторизованное транспортное средство, распространенное в Азии) и автобуса, жертвами аварии стали 13 человек. Об этом 23 марта сообщило со ссылкой на местную полицию издание Hindustan Times.

11 жертв – женщины.

По имеющимся данным, автобус, который направлялся в Морену (муниципалитет в том же штате), на большой скорости врезался в авторикшу, который был переполнен людьми. Среди погибших – водитель авторикши и его пассажиры.

India TV уточняет, что женщин среди погибших 12, все они были поварами и возвращались утром домой после работы.

На месте происшествия погибли водитель и восемь женщин, остальные скончались в больнице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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