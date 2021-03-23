В Нигере около 140 человек погибли во время нападения боевиков

Вооруженные боевики убили 137 человек во время нападения на деревни на юго-западе Нигера 21 марта, сообщило местное агентство ActuNiger, ссылаясь на информацию от правительства страны.

Боевики напали на деревни в департаменте города Тиллия недалеко от границы с Мали, уточнило агентство. В стране объявили трехдневный траур с 23 марта.

В своем заявлении правительство осудило варварский акт нападения. По данным властей, атака стала четвертым массовым убийством мирных жителей Нигера с начала года.

По информации Reuters, правительство не сообщило, кто конкретно стоял за атаками. Собеседник агентства в службах безопасности страны обвинил в нападении террористическую организацию “Исламское государство”, чье местное отделение активно работает в этой зоне.

Нападение явилось следствием кризиса безопасности в Сахельском регионе Западной Африки, который поддерживается боевиками, связанными с “Аль-Каидой”, “Исламским государством” и этническими ополченцами, уточнило агентство.

Атаки в воскресенье могли быть местью за недавние аресты людей, подозреваемых в принадлежности к вооруженным группам в этом районе, написало Reuters со ссылкой на отчет группы гуманитарных организаций, возглавляемой Агентством ООН по делам беженцев.

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