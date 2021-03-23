17 человек. В Великобритании за сутки от COVID-19 умерло наименьшее с сентября количество пациентов

В Великобритании за сутки 21 марта от коронавирусной инфекции скончалось 17 человек, свидетельствуют данные минздрава страны, опубликованные 22 марта.

Sky News сообщает, что это самый низкий показатель суточной смертности в стране с 28 сентября, тогда за 24 часа умерло 13 пациентов с COVID-19.

При этом число новых случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей увеличилось. 21 марта подтвердили болезнь у 5342 британцев, неделю назад было 4618.

Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве зафиксировали 4,3 млн случаев COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает пятое место в мире по распространению инфекции.

Информация минздрава свидетельствует, что в стране последние месяцы падает уровень заболеваемости, однако премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что “люди в этой стране не должны тешить себя иллюзиями”, так как в Великобритании возможна третья волна эпидемии. Он призвал граждан вакцинироваться.

В Соединенном Королевстве вакцинируют граждан препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Страна первой в мире начала кампанию по иммунизации – 8 декабря 2020 года.

Как минимум одну дозу вакцины получили уже 27,9 млн британцев, почти 2,3 млн – уже полностью привиты.

По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, за сутки 20 марта в Британии установили очередной рекорд вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 – прививки получили 844 285 человек. Темпы вакцинации в Соединенном Королевстве росли с середины недели три дня подряд. 18 марта там сделали более 660 тыс. прививок, 19-го – 711 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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