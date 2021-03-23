В мире стали меньше делать прививок от коронавируса – данные Bloomberg

За последние сутки в мире сделали 11 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным, опубликованным агентством 23 марта, в мире введено более 458 млн доз вакцин. Сутками ранее было 447 млн всего и 17 млн – за сутки.

К прививочной кампании присоединилась за последние сутки еще одна страна, сейчас их 134.

Больше всего прививок сделали в США (126 млн) и Китае (74 млн).

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы ввели уже более чем половине жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 23 марта подтвердили уже 123 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,7 млн пациентов с COVID-19.

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