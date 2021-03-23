 

В мире стали меньше делать прививок от коронавируса – данные Bloomberg

23.03.2021, 9:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последние сутки в мире сделали 11 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным, опубликованным агентством 23 марта, в мире введено более 458 млн доз вакцин. Сутками ранее было 447 млн всего и 17 млн – за сутки.

К прививочной кампании присоединилась за последние сутки еще одна страна, сейчас их 134.

Больше всего прививок сделали в США (126 млн) и Китае (74 млн).

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы ввели уже более чем половине жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 23 марта подтвердили уже 123 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,7 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Названа стоимость поставки С-400 Турции

10.12 / В лесах Амазонии обнаружили древние поселения

29.06 / Политика: Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

15.07 / Россия призвала Грузию прекратить провокации

28.11 / В Киевском облсовете произошли стычки из-за якобы “ковидного” депутата. Видео

03.08 / Немецкие СМИ узнали о создании российских военных баз в шести странах Африки

01.07 / Байден намерен в случае избрания ввести экономические санкции против Пекина

06.03 / Капитал перемещается в Азию – в 2020 году Китай обошёл США по числу миллиардеров

13.01 / Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

30.06 / Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска