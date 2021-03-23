 

“На западном фронте у нас без перемен”. Лавров обвинил Евросоюз в разрушении связей с Россией

23.03.2021, 9:46, Новости дня
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Инфраструктура отношений Москвы и Евросоюза разрушена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с ЕС, заявил 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И. Трансляцию события вел телеканал Россия 24.

“Мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, разрушив в се механизмы, которые создавались многие годы. У нас остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться […] С Евросоюзом как организацией отношений нет”, – отметил глава российского МИД.    

Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить “аномалию” в двусторонних отношениях, заявил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов, добавил он.

“Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче”, – указал он, имея в виду отношения с Китаем.

Лавров и его китайский коллега указали, что Москва и Пекин отвергают односторонние санкции, к которым “все чаще прибегают на Западе”.

Отношения Евросоюза с Россией ухудшились после после аннексии украинского Крыма в 2014 году и нападением России на Донбасс. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

В марте 2014 года в отношении России были введены экономические санкции Евросоюзом. Против РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности РФ (их действие истекает 15 сентября 2021 года), а также запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года).

22 марта президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора назвал президенту РФ Владимиру Путину условия для улучшения отношений между ЕС и Россией. В частности – выполнение РФ Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, прекращение гибридных и кибератак на государства – члены ЕС и соблюдение прав человека. Мишель повторил Путину призыв ЕС освободить Навального и провести прозрачное расследование покушения на него.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель также “настаивал на уважении территориальной целостности” Украины. 7 февраля дипломат заявил, что его “сложный” визит в Россию показал, что Москва не хочет использовать возможности для улучшения отношений с ЕС.

В Кремле заявили, что “неудовлетворительное” состояние отношений между ЕС и РФ сложилось “из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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