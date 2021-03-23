 

«Гонораров вас не лишат»: Владимир Соловьев успокоил критикующую Россию Бортич

23.03.2021, 9:44, Разное
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Российский телеведущий Владимир Соловьев пояснил Александре Бортич, какое будущее ждет ее карьеру и стоит ли ей беспокоиться по поводу гонораров. Журналист успокоил актрису, заявив, что ей бояться в России, которую она критикует, нечего, ведь живет она не в США.
Актриса Александра Бортич часто критикует российскую власть, в своей авторской передаче на YouTube-канале «Соловьев LIVE» телеведущий объяснил, чтобы она ничего не боялась и не переживала за свою профессиональную деятельность. По словам Владимира Соловьева, в США на человека могут оказать сильное давление из-за его политических убеждений, а в РФ такого нет.

Журналист назвал Александру Бортич очень милой и замечательной актрисой, а также позволил ей «гадить на Россию» дальше, ведь работы она все равно не лишится. Кроме того, Владимир Соловьев скептически отнесся к словам Бортич о том, что ее супруг, работавший в Администрации президента России, всего добился своими силами. Он напомнил, что его отец Валерий Савельев в 2005 году был депутатом Законодательного Собрания Свердловской области. Кроме того, он является крупным бизнесменом на Урале.

Источник: rueconomics.ru



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