 

В России продлили заморозку цен на продукты

23.03.2021, 9:40, Разное
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По предварительной информации, розничная стоимость данных продуктов будет удерживаться до конца мая. Это делается для того, чтобы граждане имели возможность покупать необходимое по приемлемым ценам.

Правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести
срочные консультации с представителями бизнеса по данному вопросу. Сейчас ограничительные меры действуют до 1 апреля.

Чтобы мотивировать участников рынка сохранять отпускные цены на продукты, власти будут поддерживать производителей субсидиями. Напомним, что впервые предельные цены на
сахар и подсолнечное масло в нашей стране зафиксировали в декабре 2020 года. Это произошло после того, как в
России был отмечен резкий рост цен на данные продукты.

Президент Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.
Как писали “Дни.ру”, в январе эксперты предрекли рост цен на продукты в этом году. Среди причин – увеличение затрат у сельхозпроизводителей.



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