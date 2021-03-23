В России продлили заморозку цен на продукты

По предварительной информации, розничная стоимость данных продуктов будет удерживаться до конца мая. Это делается для того, чтобы граждане имели возможность покупать необходимое по приемлемым ценам.

Правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести

срочные консультации с представителями бизнеса по данному вопросу. Сейчас ограничительные меры действуют до 1 апреля.

Чтобы мотивировать участников рынка сохранять отпускные цены на продукты, власти будут поддерживать производителей субсидиями. Напомним, что впервые предельные цены на

сахар и подсолнечное масло в нашей стране зафиксировали в декабре 2020 года. Это произошло после того, как в

России был отмечен резкий рост цен на данные продукты.

Президент Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.

Как писали “Дни.ру”, в январе эксперты предрекли рост цен на продукты в этом году. Среди причин – увеличение затрат у сельхозпроизводителей.