 

Китай может начать закупки крымского коньяка “Коктебель”

23.03.2021, 9:40, Разное
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В состав делегации вошли видные представители китайского бизнес-сообщества. Среди них – гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн» Чжао Кай, глава совета директоров ОАО «ХаоЛан» Чэнь Юн и зампред Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь.

Предприниматели из КНР выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Крымом. Повышенный интерес китайские бизнесмены проявляют к винодельческой отрасли в целом и в частности – к производству коньяка.

Интерес Китая к российской винодельческой продукции не случаен. КНР – один из крупнейших импортеров французского коньяка: в 2019 году Поднебесная закупила более 35 миллионов бутылок благородного напитка из провинции Коньяк.

Популярность этого напитка в КНР растет. Бутылка хорошего импортного вина или коньяка в красивой упаковке – прекрасный подарок для любого китайца.

Но удовлетворять потребности Китая французским виноделам все труднее – сказывается нехватка производственных мощностей. В таких условиях поиск новых партнеров для КНР становится все актуальнее.

Коньяк из Крыма может стать отличной альтернативой французской продукции. Климатические условия на полуострове почти идентичны, а значит и вкусовые характеристики.

Гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай высоко оценил продукцию местного виноделия. Он отметил отличный вкус и первоклассное качество крымских вин и коньяков.

Китайских бизнесменов может заинтересовать коньячный дом “Коктебель” – старейший производитель благородного напитка в России. Первые коньяк здесь начали выпускать в 1959 году, но история промышленного виноделия в Коктебеле берет начало еще в 1879-м.

“Коктебель” входит в десятку крупнейший российский производителей коньяка. Сейчас доля крымского коньячного дома на рынке превышает 50%.

Мастера из Коктебеля тщательно хранят многолетние традиции производства благородного напитка. В хранилищах коньячного дома находится более 3,5 тысячи бочек с высококачественными спиртами различной выдержки, самому старому из которых в этом году исполнилось 60 лет.

Сотрудничество КНР и Крыма в сфере виноделия выходит на новый уровень. Китайские предприниматели пообещали в ближайшее время вернуться на полуостров с юристами и менеджерами и обсудить детали контрактов.



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