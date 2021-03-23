Военный поход при Павле I, который мог перевернуть историю

Российский император осмелился на беспрецедентный шаг — атаковать Индию, чтобы лишить Великобританию экономической мощи. Военный поход имел хорошие шансы на успех.

Хоть Павел I и был ярым пруссофилом, он прекрасно понимал, что Россия находится на задворках политической жизни Европы. Более того, страну чаще всего просто использовали в чужих интересах. И императора это не устраивало. Кстати, именно ему принадлежит фраза, что России нужно 20−25 лет без войн, чтобы превратиться в величайшую мировую державу. И поначалу Павел I строго придерживался этого пути.

При нём страна успокоилась и перестала «впитывать» в себя новые территории. Единственными исключениями стали Восточная Грузия и Аляска. Но их присоединение прошло тихо и спокойно, без военных столкновений. Время затишья император решил использовать для развития промышленности, торговли и науки.

Но потом он отступил от выбранного пути. Сначала (1798 год) император попал под влияние британских дипломатов и попытался ввязаться в войну с Наполеоном. Россия даже вошла в антифранцузскую коалицию. Как результат — итальянские и швейцарские походы Суворова. Но затем Павел I передумал и решил, что пришла пора нанести мощный удар по главному противнику — Англии. И уже в 1800 году с Францией была налажена дружба. Обе страны хотели разделаться с Англией, но сделать это даже совместными усилиями было сложно. Ведь британцы обладали самым сильным флотом. И тогда было решено «поразить Англию в самое её сердце — в Индию», как говорил сам российский император.

План Наполеона

Этому грандиозному походу так и не суждено было состояться. Поэтому сейчас вокруг него собралось целое облако различных мифов и легенд. А историки, которые видят в Павле I лишь самодура, уверенно заявляют, что всё это «безумие». Мол, дилетант и авантюрист решил поиграть в солдатиков живыми людьми. Но самое интересное то, что российский император не принимал участие в разработке плана военного похода в Индию. Им лично занимался Наполеон.

Он думал над этим ещё в 1797 году, до знаменитого путешествия в Египет. Но тогда у француза была проблема, которую он не мог решить — Турция. Султан отказывался пропускать чьи-либо армии через свою территорию. Так что дружба с Павлом была как раз кстати.

При этом Наполеон хотел, чтобы военная экспедиция была именно русско-французская. А руководил бы всей операцией дивизионный генерал Андре Массена. При этом большая роль отводилась русскому флоту, который должен был подойти к Индии с Камчатки и, конечно, казакам.

Русско-французские войска вряд ли смогли бы покорить Индию. Но Массена надеялся на помощь недовольного местного населения: белуджей, пуштунов, туркменов, индийских мусульман — всех, кого «обидели» англичане. А «всех» получалось более 100 тыс. человек. И потому Массена отводил на операцию один год.

Наполеон и Павел даже успели поделить шкуру неубитого медведя. Они решили так: если будет победа, то северная Индия (по границе с Непалом) станет протекторатом России. Франция станет «рулить» оставшейся частью.

Поворот истории

И Павел I издал указ об отправлении в Индию отряда казаков. В кротчайшие сроки было мобилизовано более 20 тыс. человек, а во главе армии встал генерал-майор Платов. Его, кстати, специально ради этого освободили из Петропавловской крепости.

Сначала казаки направились к Оренбургу. Оттуда им нужно было двинуться на Бухару, а потом в Хиву. Там требовалось освободить русских пленных.

Поход длился всего 11 дней, поскольку в ночь на 12 марта 1801 года императора убили заговорщики. Принято считать, что во главе заговорщиков стоял петербургский генерал-губернатор Пален. Но был в той компании и «серый кардинал» — английский посол Уитворт. Именно он разработал план убийства российского императора. Сам Павел I чувствовал неладное, но подозревал в заговоре своих сыновей Александра и Константина. Поэтому буквально за несколько часов до гибели заставил присягнуть их на верность.

Когда Павла не стало, власть перешла в руки Александра I. И он чуть ли не первым своим указом вернул казаков, а заодно и разорвал договор с Францией о походе в Индию. В общем, английская дипломатия провернула блестящую операцию. Восторженность по этому поводу подробно описал в своём письме англофилу Воронцову всё тот же лорд Уитворт: «Прошу вас принять мои самые искренние поздравления. Как выразить всё, что я чувствую по поводу этого счастливого случая, ниспосланного Провидением. Чем я более думаю о нём, тем более благодарю небо». А в самом Петербурге в ночь убийства императора на всех желающих не хватило шампанского — так много людей праздновало смену власти.

Со смертью Павла I в российском обществе произошёл полный раскол на простолюдин и элиту. Поэтому многие историки считают, что смерть императора поставила крест на политике изменений (как внешней, так и внутренней).

В 1909 году казачий генерал Пётр Краснов писал так о несостоявшемся походе на Индию: «Если бы атаман Орлов и казаки успели исполнить это поручение, они прославили бы себя более, нежели Ермак». Но история не знает сослагательного наклонения.