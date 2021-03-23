Папа Франциск призывает к установлению справедливого «нового мирового порядка»

Папа Франциск в своей новой книге настаивает на том, что в постпандемическом мире все никогда не будет прежним, и вместо этого призывает к установлению «нового мирового порядка».

После пандемии коронавируса «сегодня никто не может позволить себе отдыхать спокойно», — заявляет Папа в длинном отрывке из книги, опубликованной Vatican News.

«Мир никогда не будет прежним. Но именно в этой беде мы должны уловить те признаки, которые могут оказаться краеугольными камнями реконструкции ».

«Давайте все помнить, что есть нечто худшее, чем этот кризис: драма растраты», — заявляет он.

«Мы не можем выйти из кризиса так же, как раньше: мы либо выходим лучше, либо хуже».

Мы можем излечить несправедливость, «строя новый мировой порядок, основанный на солидарности, изучая новаторские методы искоренения запугивания, бедности и коррупции, — добавляет он, — работая вместе, каждый со своей стороны, не делегируя и не перекладывая ответственность».

Папа утверждает, что этот новый мировой порядок будет основан на искоренении неравенства и заботе об окружающей среде.

«Мы больше не можем беззаботно мириться с неравенством и разрушением окружающей среды», — заявляет он.

«Путь к спасению человечества проходит через создание новой модели развития, которая, несомненно, фокусируется на сосуществовании народов в гармонии с Творением».

В качестве пути к решению Фрэнсис указывает на молодых людей, вовлеченных в «экологические движения».

«Если мы не засучим рукава и сразу же позаботимся о Земле, сделав радикальный личный и политический выбор, сделав экономический« зеленый »поворот, направив технологические разработки в этом направлении, — настаивает он.

Папа также утверждает, что его убежденность в том, что мир необходимо исцелить от «доминирующего спекулятивного мышления» и восстановить его «с помощью души », чтобы сократить разрыв между теми, у кого есть доступ к кредитам, и теми, у кого его нет.

Христиане и люди доброй воли должны выбирать, какие предприятия поддерживать, основываясь на четырех критериях, как предлагает Франциск, а именно: «вовлечение отверженных, продвижение наименьшего, общее благо и забота о Творении».

«Прямо сейчас это вопрос восстановления из-под завалов», — предлагает Папа, и эта задача затрагивает как членов правительства, так и остальное население.

«Пришло время устранить социальную несправедливость и маргинализацию», — заявляет он.

«Если мы воспользуемся нынешним судом как возможностью, мы сможем подготовиться к завтрашнему дню под знаменем человеческого братства, которому нет альтернативы, потому что без общего видения не будет будущего ни для кого».

Он добавляет, что часть Великой перезагрузки также влечет за собой прекращение гонки вооружений.

«Больше нельзя продолжать производство и торговлю оружием, тратя огромные суммы капитала, которые следует использовать для лечения людей и спасения жизней».

«Против этого планетарного разлада, который пресекает будущее человечества в зародыше, нам нужны политические действия, являющиеся плодом международной гармонии», — заявляет он, призывая положить конец «недальновидному национализму» и другим формам «политического эгоизма» в пользу многосторонних решений.