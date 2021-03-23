Минпромторг анонсировал проведение авиасалона МАКС-2021

Решение по проведению авиасалона МАКС в 2021 году согласовано, более 40 государств намерены принять участие в мероприятии, сообщили в Минпромторге.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.

«Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда», – сообщил Мантуров, передает РИА «Новости».

«Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты», – добавил министр.

Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры РФ по ЕАЭС.