Вице-премьер Словакии подал в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцин от коронавируса

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик (партия “Свобода и солидарность”) 22 марта заявил в Facebook, что уходит в отставку из-за скандала, начавшегося в стране после закупки российской вакцины от коронавируса “Спутник V”.

Политический кризис в Словакии начался 1 марта, когда премьер Игор Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи (оба – из партии “Обычные люди”) встретили первые поставки вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “Для людей” Вероника Ремишова заявила в Facebook, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. Сулик потребовал отставки Матовича, а последний 21 марта сказал, что уволится, если будет выполнен ряд условий. Кроме прочего, Матович потребовал увольнения Сулика и министра юстиции Марии Коликовой (партия “Для людей”).

Сулик назвал требования премьера личной местью.

“Несмотря на это, я выполняю обещанное и увольняюсь с должности министра экономики. Я делаю это потому, что ситуацию в словацком правительстве нужно срочно решить”, – написал он.

Вице-премьер ожидает, что теперь в отставку подаст Матович.

“Если он также уходит в отставку, срок полномочий всех министров заканчивается. Мы готовы к перестройке правительства, включая смену премьер-министра”, – добавил Сулик в видеообращении, которое цитирует Pravda.

https://www.facebook.com/RichardSulik/videos/710092889682799/

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Вакцинация препаратом от COVID-19 “Спутник V” в Словакии пока не началась.

Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его данным, к 22 марта препарат зарегистрировали в 55 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения.

8 марта европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины, так как данных о вакцинированных этим препаратом людях еще недостаточно.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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